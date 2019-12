La raison pour laquelle Cristiano Ronaldo n'ira pas à la cérémonie du Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo sera absent de la cérémonie du Ballon d'Or, comme le confirme "Goal" et comme plusieurs sources l'ont déjà souligné.



Le Portugais ne gagnera pas cette fois le trophée individuel et, par conséquent, il donnera la priorité à ses engagements personnels pour aller à la grande cérémonie du football italien.



Selon les dernières informations, CR7 restera à Milan, où il sera nommé meilleur joueur de Serie A 2018-19. Curieusement, ce ne sera pas la première fois qu'il ratera la cérémonie, car il n'est pas venu non plus en 2018 après avoir appris que le vainqueur allait être son ancien coéquipier Luka Modric.



Les dernières révélations parlent que le Portugais ne sera même pas sur le podium et c'est peut-être pour cette raison qu'il a préféré aller à la cérémonie du meilleur joueur de Serie A.



En plus du 'traofeo' du meilleur joueur de la Serie A, Cristiano Ronaldo apparaîtra également dans le onze de Serie A, aux côtés de Handanovic, Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Kolarov, Ilicic, Barella, Pjanic, Quagliarella et Zapata.