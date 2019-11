La rappeuse Mina : "On me critique parce que je porte le voile"

Mina est une rappeuse sénégalaise qui porte le voile.



Elle déclare à la BBC que sa passion pour le rap "n'est pas en contradiction avec le fait qu'elle soit voilée".



Moquée à cause de sa passion pour le rap, ''Mina la voilée'' se bat contre vent et marée pour incarner le nouveau visage du hip-hop féminin au Sénégal.



Même si elle reçoit des critique sévères liées à son voile, elle est aussi souvent encouragée par plusieurs personnes qui la soutiennent.



Mina est également une activiste engagée pour la défense des droits des femmes et contre le viol.



Laté Wodi Lawson l'a rencontrée dans un studio de musique à Dakar.