La réaction de Macky Sall suite à l’effondrement d’un bâtiment à Khar Yalla

Suite à l'effondrement tragique d'un bâtiment survenu mardi au quartier Khar Yalla de Grand-Yoff, le Président Macky Sall a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances aux familles des victimes.



« Je suis profondément attristé par le tragique effondrement d’un bâtiment, à Xaar Yalla, occasionnant 7 décès et des blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a écrit le chef de l’Etat sur son compte X (anciennement Twitter).