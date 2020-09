La réaction provocatrice de Barthélémy Dias suite au limogeage de Me Moussa Diop

Le maire de Mermoz Sacré-coeur, Barthélémy Dias a eu une réaction provocatrice, suite au limogeage de Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD). Il a déclaré que "c'est un idiot de moins, dans le dispositif et n'était pas à sa place ".



«Je félicite le Président Macky Sall. C’est un idiot de moins dans le dispositif, il n’était pas à sa place. Il n’avait ni l’étoffe, ni le niveau. Je trouve même que son limogeage est intervenu tardivement », a asséné M. Dias.



Me Moussa Diop, Directeur de la société Dakar Dem Dikk, a été démis de ses fonctions ce mercredi. Si d'aucuns pensent que ce limogeage dû au fait qu'il dit dans une émission télévisée qu'un éventuel troisième mandat de Macky Sall est un coup d'État, la radio futurs médias (Rfm) évoque un rapport sur la mauvaise gestion de DDD.



Barthélémy Dias et Me Moussa Diop ont une affaire judiciaire à régler. Alors que le premier est assigné devant le tribunal correctionnel pour diffamation par le second, la contre-attaque a désormais lieu. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée vendredi, dans le cabinet du doyen des juges, par les avocats de Barthélémy Dias.