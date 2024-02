La recherche d'un nouveau cessez-le-feu à Gaza au cœur de la visite de l'émir du Qatar à Paris

Les négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages se sont accélérées ces derniers jours. Des discussions ont repris à Doha où se trouvent des cadres du Hamas.



Et les États-Unis affirment qu'un « terrain d'entente » a été trouvé en fin de semaine dernière entre différentes délégations présentes à Paris. « Les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre eux quatre à propos des contours » d'un éventuel accord sur la libération des otages et « d'un cessez-le-feu temporaire », a déclaré Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, sur CNN ce week-end.



Lundi soir, Joe Biden s'est montré plus précis, assurant qu'Israël cesserait ses « opérations » militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza lors du ramadan dans le cadre d'une trêve en cours de négociation. « Le ramadan arrive et il y a eu un accord des Israéliens selon lequel ils ne s'engageraient pas dans des opérations durant le ramadan, afin de nous donner le temps de faire sortir tous les otages détenus par le mouvement islamiste palestinien », a déclaré M. Biden dans un entretien à la télévision américaine NBC.



C'est donc un acteur clé, l'émir du Qatar, qui est reçu ce mardi à l'Élysée. Son pays joue un rôle fondamental depuis le début de la guerre à Gaza. Il a déjà œuvré à une trêve d'une semaine, fin novembre, au cours de laquelle 80 otages aux mains du Hamas étaient sortis, en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël.