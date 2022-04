La remontada du Real Madrid enflamme l'Espagne, l'Ajax jette l'éponge pour Erik ten Hag

Erik ten Hag sera à Manchester

Les supporters de Manchester United comptent énormément sur le prochain coach pour redresser la barre. Pour l’instant, c’est Erik ten Hag, le manager de l’Ajax qui semble être en pole position pour reprendre les rênes de l’équipe mancunienne. Selon le Daily Star, l’Ajax a abandonné l’idée d'empêcher Erik ten Hag de rejoindre Manchester United. Le directeur technique de l'Ajax, Gerry Hamstra, a déclaré qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour convaincre son coach de prolonger l'aventure aux Pays-Bas, mais le pouvoir économique de Manchester United est trop important. Surtout qu’Erik ten Hag a échoué hier avec son équipe en finale de coupe nationale. Le PSV Eindhoven a renversé l'Ajax Amsterdam (2-1) pour s'offrir un trophée qu’ils n’ont pas soulevé depuis 10 ans. Une défaite qui aurait énormément fait réfléchir la cible des Red Devils d’après Voetbal International. Selon ESPN, la confirmation officielle de la nomination du Néerlandais pourrait intervenir dès fin avril.



Le Real Madrid en mode champion

En Espagne, le Real Madrid s’est fait très peur hier soir, mais nous a finalement offert une fin de match de grande classe. Les joueurs de Carlo Ancelotti se sont déplacés en terres andalouses pour affronter le Séville FC, solide 3ème du championnat. Si le début de rencontre semblait équilibré entre les deux formations, les Blanquirrojos sont rentrés aux vestiaires à la pause avec une avance de 2 buts. Mais «C’est Madrid» comme l’écrit si bien AS. Les Merengues renversent totalement la rencontre et arrachent même la victoire 3-2 grâce à Karim Benzema, et oui encore lui. «Bomber le torse», titre Marca. Le Real Madrid prend 15 points d'avance provisoires sur la deuxième place et se rapproche un peu plus de son 35e sacre en Liga. Du côté de Séville on ne peut qu’être déçu, malgré une très bonne saison, les Andalous disent adieu à leurs espoirs de sacre. «Et puis bon débarras», peut-on lire sur la première page d’Estadio Deportivo.



Darwin Nuñez écœure le Sporting

Direction le Portugal maintenant, un homme fait la Une des journaux du pays : Darwin Nuñez. Le Benfica s'est imposé dimanche soir lors du derby de Lisbonne face au Sporting Portugal, grâce à Darwin Nuñez et Gil Dias (2-0). «Darwin apprivoise le lion», titre Record. Cette victoire leur permet de revenir à six points de leur adversaire du soir, et de la deuxième place. C’est «Un cri d’honneur» pour le journal A Bola. Le Sporting dit peut-être au revoir à tous ses espoirs de titre cette saison. Après avoir vu Porto torpiller Portimonense 7-0 plus tôt dans le week-end, les Leões comptent neuf points de retard sur les Dragões à quatre journées de la fin. Clairement pour O Jogo, le Benfica a énormément aidé les Dragons de Porto ce week-end.