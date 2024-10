La réponse d’Amadou aux « allégations » de Sonko : « je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit »

L'ancien Premier ministre Amadou Ba réagissait aux accusations de Sonko, qui l'a pointé du doigt comme responsable des difficultés des Sénégalais. Face à la presse ce lundi, entouré de militants de la coalition Jam Ak Njariñ et de responsables politiques, Amadou Ba a tenu à rectifier les faits en répondant à son successeur.



« Je n'ai jamais été « épinglé » dans aucun rapport d'audit. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputé dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance et je rends grâce à Dieu pour cela », a soutenu Amadou Ba lors d’une conférence de presse au siège du Parti socialiste, qui est également allié de la coalition Jam Ak Njariñ pour les législatives du 17 novembre.



L’ancien Premier ministre a répondu ainsi aux déclarations de Sonko, qui l’indexe comme étant la source des difficultés que rencontrent les Sénégalais. « Son passage à la tête du gouvernement a été marqué par des décisions qui ont aggravé les conditions de vie des Sénégalais », avait lancé le leader de Pastef lors de son discours à Dakar Arena.



Face à la presse et devant des militants et responsables de la coalition Jam Ak Njariñ Amadou Ba a tenu à solder les comptes avec le nouveau Premier ministre. « Je ne suis pas ici pour m’engager dans des polémiques ni pour répondre par l’invective. Je dois, néanmoins, rétablir la vérité, avec sincérité et sérénité et rappeler les faits, rien que les faits », a précisé le candidat malheureux à la présidentielle de 2024.



Et de poursuivre : « Aujourd'hui, certains m’accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d’accuser sans fondement, mais la vérité demeure : je n’ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Ces accusations sont non seulement infondées, mais aussi révélatrices d'une volonté délibérée de désinformer. L’honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat, pas des tentatives désespérées de détourner l’attention ».



Concernant l'audit, Amadou Ba a rejeté d'un revers de main les allégations de Sonko, rappelant que la période évoquée ne correspondait pas à son mandat à la tête du ministère des Finances.



« Il m’a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d’audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence : de 2019 à 2023, je n’étais plus ministre des Finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors que l’on m’explique : comment pourrais-je être tenu pour responsable de faits qui se sont produits à une époque où je n’étais pas aux commandes du ministère des Finances ? » , a lancé le leader de « Nouvelle responsabilité ».