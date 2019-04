La réponse sèche d'El Hadji Kassé: "le Président fait deux mandats, un point, un trait" !

2024 n'est pas encore d'actualité. Mais le débat public porte déjà sur la possibilité ou non de l'actuel président de la République de faire un troisième mandat. Ce qui a fait sortir El Haj Kassé de son gonds.



« Le Président va faire deux mandats. Désormais un Président élu au Sénégal fait deux mandats, un point, un trait. Le plus essentiel c’est le bien-être des Sénégalais, il faut qu’on continue les réformes de l’administration et non pas revenir sur des débats dépassés », a sèchement répondu le Chargé de communication du palais de la République, El Hadji Hamidou Kassé, sur les ondes de Rfm, pour donner ainsi une réplique à ceux qui prêtent à Macky Sall l'intention de vouloir briguer un troisième mandat.