La répression implacable contre les jeunes en Iran

Les campus sont devenus des hauts lieux de la révolution qui ne faiblit pas et sont parfois assiégés par les forces de l’ordre. Amnesty internationale dénonce une escalade de la violence avec des dizaines d’enfants tués et des centaines de jeunes détenus.



Comment les jeunes manifestants s’adaptent-ils à la répression de plus en plus violente du gouvernement Iranien ? Ce mouvement populaire qui joue sur l’usure des autorités peut-il encore aboutir à un vrai changement ?