La signature de Bolt avec un club africain: De la poudre aux yeux

Une jolie opération de communication réalisée par l’ancien athlète Usain Bolt. Après avoir annoncé lundi qu’il allait enfin réaliser l’un de ses rêves et débuter sa carrière de footballeur en signant dans un club, le Jamaïcain a révélé mardi qu’il va en fait participer à un match caritatif à Old Trafford le 10 juin prochain en faveur de l’UNICEF. Pas de signature en vue donc.

Et le club sud-africain de Mamelodi Sundowns a profité de cette occasion pour faire le buzz lui aussi. Après avoir accueilli l’octuple champion olympique à l’entraînement le mois dernier, le vainqueur de la Ligue des champions africaine 2016 avait lancé lundi soir sur Twitter : «Le football ne sera plus jamais le même. Vous en serez plus demain (mardi, ndlr) à 8h» en publiant un tweet avec une photo de Bolt.

Entre ce tweet et celui du champion, on pouvait penser que l’homme le plus rapide de l’histoire allait signer en faveur de la formation de Pretoria. Et les médias du monde entier sont tombés dans le panneau (Sky Sports, L’Equipe, Mundo Deportivo...). Finalement il n’en sera rien donc, en tout cas pas pour l’instant ! Prochaine étape dans l’éventuelle future carrière de footballeur de Bolt : un essai au Borussia Dortmund en mars



Source : afrik-foot.com