La sortie de Mbappé dans France Football ne passe pas chez une partie du vestiaire parisien

Le magazine France Football a attribué le trophée du joueur français de la saison à Kylian Mbappé. Pour l'occasion, une interview de l'attaquant parisien a été réalisée le 12 juin dernier (soit avant les révélations sur le fameux courrier), lors du rassemblement de l'équipe de France. Dans cet entretien bilan détaché de l'actualité, et publié ce samedi, le joueur estime que jouer à Paris "n'aide pas beaucoup" à mettre ses performances en valeur, et pointe aussi le "plafond de verre" atteint en Ligue des champions.



Selon nos informations, ces mots n'ont pas du tout plu à une partie du vestiaire parisien. Six joueurs, dont deux nouvelles recrues, ont transféré ce samedi matin ces déclarations de Mbappé à Nasser Al-Khelaïfi. Un des messages disait: "Ceci est une insulte pour le club".



Le président du club de la capitale a lui trouvé ces propos choquants, comme un manque de respect à tous les joueurs actuels. Mais aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l'ensemble des fans. Le dirigeant qatari en est même arrivé à se poser une question: si c'est ce qu'il pense, pourquoi ne part-il pas maintenant ?



Dans cette bataille de communication, le rôle de Luis Campos interroge aussi. Le conseiller sportif estime qu'il ne peut être tenu responsable d'une situation qu'il subit lui-même, alors que des promesses en terme de recrutements ont été faites par Antero Henrique et Luis Ferrer à Mbappé et sa famille. Mais Campos continue de faire son travail au quotidien autour de l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, afin de construire la meilleure équipe possible, avec des profils complémentaires qui conviennent au nouvel entraîneur.