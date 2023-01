La violente agression sur Aaron Ramsdale scandalise l’Angleterre, Chelsea veut se débarrasser de Raheem Sterling

Le voyou des Spurs

Le choc le plus attendu de ce dimanche, c’était le north London derby opposant Tottenham et Arsenal. Et bien, il n’y a pas vraiment eu de duel, les hommes d’Arteta ont rapidement pris le dessus sur les Spurs, qu’ils ont battu 2-0. Un but contre son camp de Lloris et un but d’Odegaard propulsent les Gunners loin en tête de Premier League avec 8 points d’avance sur leur dauphin Manchester City.



Le maestro norvégien d’Arsenal fait la Une de tous les journaux de pays : The Daily Telegraph, le Daily Mirror, le Daily Star. Tous sont convaincus que cette équipe va terminer la saison à cette première place. Mais bon, une triste scène en fin de match a laissé un «gout amer» aux journalistes anglais. Comme on peut le lire dans le Daily Express, Aaron Ramsdale a reçu un coup de pied dans le dos de la part d’un supporter des Spurs. On peut le voir nettement sur la première page du Sun qui titre «honte».



La Football Association a promis une enquête approfondie. Tottenham a déclaré dans un communiqué être «consterné» par l’incident et a promis d’utiliser les images de vidéosurveillance pour identifier et bannir le supporter. Dans son édition du jour, le Daily Mail fait l’éloge de ce fan des Spurs. Pour eux, c’est un «lâche, un voyou».



Sterling est de trop à Chelsea

Raheem Sterling serait poussé vers la sortie par les Blues selon Football Insider. Le recrutement surprise de Mykhaylo Mudryk pour une somme astronomique a changé les plans du club de l’ouest de Londres. Le média anglais explique que Chelsea veut libérer de la masse salariale et donc que son départ est envisagé. Il n’a pas réussi à avoir l’impact attendu par les nouveaux dirigeants londoniens qui l’ont pourtant recruté pour 56 millions d’euros l’été dernier.



La Juve veut bousculer ses habitudes

L’humiliante défaite 5-1 de la Juve contre Naples ce week-end a marqué les dirigeants de la Vieille Dame. D’après La Gazzetta Dello Sport, une réunion exceptionnelle va être organisée pour tout changer dans le club. Ils veulent revoir leur stratégie sur le mercato, les 425 millions d’euros dépensés ces 3 dernières saisons sont désormais jugées comme une erreur monumentale. Allegri, qui a pourtant enchaîné 8 victoires de suite en championnat avant de perdre contre le leader, serait de nouveau poussé vers la sortie.