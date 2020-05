Laissés en rade, les travailleurs de l'enseignement privé ne comptent pas reprendre les cours le 2 juin

La porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de l'enseignement privé, Yvette Keita Diop, n'est pas d'accord pour la reprise des cours le 2 juin prochain, comme l'a indiqué le chef de l'État. Selon elle, les enseignants du privé qui n'ont été pays ne peuvent aller en classe. Elle se demande si c'est décision n'est pas utopique.



" Vous savez que l'école privée marche grâce aux paiements que les parents font par mois. Fin mars, la scolarité n'a pas été payée car les enfants ayant quitté très tôt les bancs sur demande du président de la République. Avril n'en parlons pas. Il y a eu déjà des difficultés pour payer les enseignants au mois de mars. Encore moins en avril. Donc si on veut nous parler de reprise le 2 juin, je me demande si ce n'est pas de l'utopie", a-t-elle dit.



Selon elle, si les cours devront reprendre à cette date, ce sera sans les enseignants du privé, qui ne seront pas en mesure de reprendre, car ils n'ont rien dans leurs poches.



"Quand j'ai entendu le président de la République parler d'aide ou de soutien aux entreprises privées, nous avons tout fait, mais nous n'avons rien reçu. Et nous sommes toujours laisser en rade. On ne parle même pas de nous. Nous sommes dans notre plein droit de réagir", a-t-elle soutenu sur les ondes de la Rfm.