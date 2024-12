Lamb –Confirmation de la victoire de Modou Lô : Max Mbargane fait appel et continue le combat !

Débouté par la commission discipline et règlement du CNG après son recours, Max Mbargane a fait appel pour réclamer la victoire de Siteu devant Modou Lô.



Le camp de Lansar s’accroche et croit toujours dur comme fer que Siteu a battu Modou Lô le 24 novembre dernier. Alors que le verdict de l’arbitre est tout autre (victoire de Modou Lô avertissement), le manager de Siteu s’est vu débouté après son recours envoyé à la commission discipline et règlement (CRD) qui a confirmé la décision de l’arbitre.