Lamb – Réouverture de l’Arène : le ministre des Sports en réunion ce mardi avec le ministre de l’Intérieur et celui des Forces Armées

Allons nous vers une réouverture de l'Arène nationale? En tout cas tout porte à le croire. Il est indiqué que Madame le ministre des sports, Khady Diène Gaye va présider une réunion ce mardi pour étudier les dispositions à prendre avant une possible « réouverture de l’arène ».

Les acteurs de la lutte peuvent pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l'Intérieur, après avoir pris la décision de retirer les forces de l’ordre de la couverture sécuritaire lors des combats de lutte pour cause de violences, le 18 février dernier, la tutelle pourrait revenir sur sa décision.



Selon Wiwsport, la tutelle, va en effet présider une réunion technique sur « l’organisation des combats de lutte et les dispositions à prendre pour lutter durablement contre les actes d’indiscipline et les faits de violence ».



Le Président du CNG prendra part à cette réunion de même que les acteurs de la lutte. Mais ce n’est pas tout puisque le ministère de l’intérieur et celui des Forces Armées seront également de la partie.