Lancement Cash transfert exceptionnel: Macky Sall annonce la baisse du taux de pauvreté de 5% au Sénégal

Le 27 avril 2022, en Conseil des ministres, le président Macky Sall avait annoncé, que les 542.956 ménages actuellement répertoriés dans le RNU vont recevoir de la part de l’Etat, un Cash Transfert exceptionnel d’un montant global de 43 milliards de francs CFA. L’opération de transferts monétaires exceptionnels pour les ménages sénagalais, a été officiellement lancée, au Grand théâtre “Doudou Ndiaye Coumba Rose” de Dakar, ce mardi 10 mai 2022.



En partenariat avec la Banque Mondiale à travers Nathan Belete le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, le Chef de l’Etat a regroupé la somme de 43 milliards qui a été distribuée aux ménages vulnérables. Dans le secteur de la protection sociale, « cette opération a pour but de protéger les ménages pauvres depuis le commencement de la pandémie et de la guerre en Ukraine qui a entraîné de nouvelles crises qui a entraîné la hausse des prix de carburant et de denrées alimentaires qui pèses sur les familles pauvre.



Très préoccupée, la Banque mondiale a mis en place une politique de financement pour répondre aux besoins des ménages. « Le Sénégal est l’un des pionniers de cette approche. Il permet un ciblage rapide et équitable et permet aux familles de faire des achats et de dynamiser. Les transferts peuvent se faire de manière électronique et directe », a expliqué le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal lors de son allocution. Poursuivant, il a assuré que la Banque mondiale continuera de financer les familles pauvres « au nombre d’un million ».



Le taux de pauvreté au Sénégal a diminué de 5%

Dans son discours, le Président Macky Sall a affirmé que cette opération répond aux défis sociaux du Sénégal. « Cette opération de transfert monétaire exceptionnel destinée aux ménages démunis et vulnérable répertoriée dans le registre national unique, qui a été institué par décret 2021-1052 du 2 août 2021. La lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales constituent une priorité de ma politique elle est matérialisé dans l’acte 2 du Plan Sénégal émergent : capital humain protection sociale et développement durable. Cette politique volontariste réaffirmée dans la stratégie nationale de protection sociale, demeure un référentiel d’inclusion sociale qui vise à construire un système de protection sociale accessible à tous les Sénégalais. Il fournirait à chacun un revenu minimum garanti une couverture sanitaire, mais également un filet de sécurité global assurant la résilience face aux chocs et risques sociaux pour tous ceux qui souffrent. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement du Sénégal et des partenaires le taux de pauvreté au Sénégal a diminué de 5 % en attendant les résultats consolidant de la dernière enquête qui seront disponible en décembre 2022 », affirme-t-il.



À en croire le chef de l’Etat, cette performance est le résultat des investissements soutenus dans les projets et programmes d’équité orientés vers la lutte contre les inégalités sociales, l’accès aux services sociaux de base particulièrement pour les catégories les plus défavorisées. Ce programme national de bourses de sécurité sociale, donne trimestriellement 25 mille francs en plus d’un accompagnement dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’état-civil. « Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l’extrême pauvreté, mais elle intègre l’autonomisation des personnes. Cette autonomisation est très importante, elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations donc à l’élimination de la pauvreté et de s’émanciper », a souligné Macky Sall.



La première personne à avoir reçu un transfert de 80.000 francs CFA est Seydou Ba venu du Kolda et présent lors de la cérémonie. Ce dernier très content a vivement remercié le chef de l’Etat, « je remercie le président de la République parce que ce qu’il fait, c’est pour le Sénégal. Il sera rétribué InchAllah ».



Bénéficiaire de la bourse sociale en même temps que de la Couverture maladie universelle, Mame Top Diallo Rufisque a témoigné sa reconnaissance envers cette opération qui a vraiment impacté sa vie. « Ce que le Président a fait, c’est vraiment exceptionnel. J’étais bénéficiaire par la suite, je suis devenu encadreuse. Depuis que j’ai commencé à recevoir les bourses sociales, j’ai acheté des poussins pour faire un poulailler et démarrer mes activités. Ça me permet de payer les études de mes enfants. Je suis aussi bénéficiaire de la Couverture maladie universelle, je me soigne sans débourser un sou. Tu aides vraiment la population », a-t-elle salué.



À la fin de la cérémonie, les bénéficiaires qui ont reçu un code Wizzal ont pu recevoir leur argent dans le hall du grand théâtre.