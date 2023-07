Lancement d'alerte: L’Etat du Sénégal invité à mettre en place une loi et à l’appliquer

"Tous les États africains doivent mettre en place un système de lancement d’alerte"

La Coordonnatrice de la Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique de l’Ouest et francophone (PPLAAF), Marie Paule Conaré, a invité les gouvernements africains dont le Sénégal à mettre en place une "loi de protection" et à "l’appliquer", lors d’une conférence vendredi à Dakar.« On a remarqué qu'il y avait au Sénégal, une violation des droits des travailleurs et on voulait également mettre l'importance de l'action syndicale pour protéger les lanceurs d'alerte dans le cadre de leur travail et au regard des violations qu'ils peuvent subir pour les aider à les dénoncer et à rétablir leur droit », a dit Marie Paule Conaré, lors de la conférence organisée par PPLAAF sur le thème : « La protection des droits des travailleurs : l'importance de l'action syndicale et du lancement d'alerte ».Marie Paule Conaré a noté qu’au Sénégal, il n’y a pas beaucoup de lanceurs d'alerte. En tant que organisation, elle plaide et milite pour l'adoption par les gouvernements africains dont le Sénégal de la mise en place de loi protection, aujourd'hui inexistante au Sénégal. « On invite fortement les gouvernements à mettre en place une telle loi, afin de protéger les lanceurs d'alerte qui sont victimes de représailles du fait des informations qu'ils révèlent et qui sont dans les situations très précaires ».Selon elle, la collaboration entre syndicalistes et lanceurs d'alerte peut être utile parce que les droits des travailleurs et les salariés sont parfois bafoués. Et la mise en place d'un système d'alerte interne au sein de l'entreprise pourrait permettre à ce que ces droits ne soient plus bafoués, a-t-elle soutenu, estimant que le syndicalisme peut « venir en appui aux lanceurs d'alerte ».Dans le cadre de la création d’un système de lancement d’alerte au sein des entreprises, la Coordonnatrice de la PPLAAF estime que tous les États africains doivent aller dans ce sens. « Sur 54 pays Africains, seule une dizaine dispose de loi de protection de lanceurs d'alerte. Même parfois, dans les pays qui disposent de lois, elles ne sont pas appliquées. L'idée c'est d'offrir un cadre juridique et législatif complet pour protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas sortir du silence parce qu'ils ont peur de représailles. Lancer l'alerte, ça peut engendrer des conséquences désastreuses. Certains sont condamnés à mort, d'autres menacer de mort, assassiner », a-t-elle regretté.La mise en place d’une loi seulement ne suffit pas pour Marie Paule Conaré. Elle a évoqué la nécessité de l’adopter et de l'appliquer effectivement pour qu'elle bénéficie à ceux pour qui elle a été créée. « La PPLAAF accompagne et soutient les lanceurs d'alerte. Elle leur apporte une assistance juridique en les mettant avec les avocats pour les protéger même lorsqu'elle ne bénéficie pas de ressources financières nécessaires. Elle apporte également une assistance médiatique en les mettant en relation avec des médias pour rendre leur révélation publique », a-t-elle expliqué.Lors de la rencontre, il a été question de faire l’état des lieux et d’examiner les évolutions législatives récentes, de passer en revue les formes courantes de violations des droits des travailleurs et leurs conséquences, d’aborder les défis auxquels sont confrontés les travailleurs, d’identifier les bonnes pratiques et de présenter les mécanismes d’alerte.A l’issue de cette conférence, les participants ont compris l'importance de la protection des droits des travailleurs dans les pays sous-développés ou émergents, ils ont pris connaissance des différentes formes de violations des droits des travailleurs et leurs conséquences sur la société. Mais aussi le rôle et l’impact des syndicats dans la protection des droits des travailleurs, le concept du lancement d'alerte et son impact sur la dénonciation des pratiques illégales ou abusives dans les lieux de travail, selon les organisateurs.