Lancement de la 4e édition des Prix E-jicom de Journalisme

Comme pour la 3è édition, en 2020, la présente édition se tient dans un contexte marqué par la Covid-19, qui impose des mesures spéciales. La cérémonie tiendra donc en compte cette réalité et ce que cela implique en termes de restrictions et de gestes barrières, afin de limiter au maximum les risques sanitaires pour les lauréats, les organisateurs et les partenaires.



La compétition, qui connaît un succès grandissant d’année en année, a été lancée en 2018 pour récompenser les plus talentueux parmi les jeunes journalistes qui travaillent sur des sujets d’intérêt général. Elle vise à promouvoir la présence dans les médias de contenus de qualité sur les grandes questions autour du développement : agriculture, éducation, droits humains, santé, gouvernance, gestion et exploitation des ressources naturelles, finances publiques, justice, etc.



Les Prix E-jicom de Journalisme ont été lancés dans le cadre du projet Ethique et Excellence dans le Journalisme (EEJ) mis en œuvre par l’E-jicom depuis 2017. Ils ont fini par être institutionnalisés et sont devenus une activité importante dans la vie de l’E-jicom et de la presse sénégalaise dans son ensemble.



« A l’heure des réseaux sociaux omniprésents, du buzz à tout-va, des fake-news, le journalisme et les journalistes sont interpellés. A eux de prouver par leur travail qu’ils peuvent servir à l’opinion publique, qui le demande, une information utile et crédible, à même de contribuer au progrès économique et social de nos pays », a déclaré le directeur de l’E-jicom, Hamadou Tidiane Sy, pour marquer le lancement de la 4è édition.



La progression des candidatures entre la première et la troisième édition ainsi que l’arrivée de nouveaux partenaires à chaque édition des Prix dénote l’intérêt que leur portent les journalistes, ainsi que d’autres acteurs soucieux de l’existence, dans notre pays, de médias de qualité.



La troisième édition, tenue en 2020 a reçu un total de 77 candidatures contre 46 pour la deuxième édition et 24 pour la première. L’E-jicom veut continuer sur cette lancée et multiplier davantage les candidatures.



Comme le veut ce qui peut désormais être considéré comme une tradition, cinq principaux prix seront décernés lors de la cérémonie : le Grand Prix E-jicom de Journalisme et un prix dans chacune des sous-catégories (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision). Des « prix spéciaux », portant sur des problématiques de développement, attribués grâce à la collaboration des partenaires de l’E-jicom, vont s’ajouter à cette liste.



Lors de l’édition précédente, six catégories spéciales ont été primées : « accès à l’information », parrainée par le bureau Afrique de l’Ouest d’ARTICLE19 ; « média et enfance » avec l’appui de ImagiNation Afrika ; « liberté de presse » parrainée par Reporters Sans Frontières ; « littoral et écosystèmes marins » soutenue par Wetlands International, bureau Afrique ; « innovation et entreprenariat social » soutenue par la fondation Ashoka à travers son bureau Sahel, et enfin le prix « droit des femmes », décerné dans le cadre du projet « Femmes à la Une » que met en œuvre l’E-jicom, avec le soutien d’Osiwa (Open Society Initiative for West Africa).



Au total onze prix ont été décernés dans différentes catégories en 2020.



La cérémonie de remise des Prix E-jicom de journalisme, 4è édition, aura lieu dans la troisième semaine de décembre 2021, a annoncé la direction de l’Ecole Supérieure de Journalisme, des Métiers de l’Internet et de la Communication (E-jicom), à l’origine de l’initiative.