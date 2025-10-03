Lancement des auditions : Seydi Gassama exige des enquêtes sérieuses et la poursuite des auteurs et commanditaires

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, s’est exprimé sur le lancement des auditions des victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024, lesquelles ont fait près de 80 morts. Le défenseur des droits humains exige des enquêtes sérieuses afin que les auteurs et commanditaires soient identifiés et traduits en justice.



« Nous attendons que des enquêtes rigoureuses soient menées pour que les meurtriers soient retrouvés. Nous veillerons à ce que toute personne convoquée soit assistée d’un avocat. Ce sont des cas documentés, avec des certificats d’autopsie et des témoins directs », a déclaré Seydi Gassama.



Il a insisté sur la nécessité pour la justice sénégalaise d’assumer pleinement ses responsabilités : « Pour toutes les victimes et toutes les personnes tuées, il est impératif que la justice fasse son travail. Les auteurs comme les commanditaires doivent être recherchés et punis, quel que soit leur rang. Concernant les forces de défense et de sécurité, la loi d’amnistie ne saurait couvrir des crimes relevant du droit international ».



Pour rappel, plusieurs familles ayant perdu des proches lors de ces violences ont été convoquées ce vendredi 3 octobre à la Section de recherches de Colobane et à la Division des investigations criminelles (DIC).



La procédure, diligentée par le ministre de la Justice et confiée aux enquêteurs de la DIC ainsi qu’à la gendarmerie, marque une étape décisive dans la quête de vérité et de justice pour les victimes. L’enquête porte sur des faits qualifiés de « meurtres, actes de torture, assassinats et crimes contre l’humanité ».