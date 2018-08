Lancement des opérations de parrainage : le FRN attaque l’arrêté en justice dès demain

«Nous allons déposer dès demain (mardi) un recours parce que cet arrêté nous semble illégale. D'abord dans la loi on parle d'un seul modèle de fiche de saisie de parrainage et là on nous présente deux modèles : un sur le papier et l'autre sur une version électronique. Et les deux modèles ne sont pas équivalents ni identiques. Et Dans le modèle électronique il n y a pas de signature ». Ces propos sont du Coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui revenait sur les observations relevées à la suite de l’opération donnant le top départ des opérations sur le parrainage.



Oumar Sarr qui participait cet après-midi à la réunion convoquée par le Front de résistance nationale (Frn) se veut clair : ils vont user de toutes les voies de recours nécessaires pour barrer la route à ce qu’il qualifie de désir du parti au pouvoir de manœuvres anti-démocratiques pour gagner la prochaine élection présidentielle.



A l’en croire leur recours portera sur «l’illégalité de l’existence de 2 modèles de fiches de collecte de parrainages ; l’illégalité de l’absence de la mention signature sur la fiche numérique », entre autres.