Lancement du programme Activ’invest : 30 PME retenues pour être accélérées et accompagnées dans leur accès aux financements

Activ’Invest est un projet de l’Etat du Sénégal financé par l’Union Européenne et exécuté par Enabel, agence belge de développement dont l’objectif est d’accélérer et sécuriser l'accès aux financements de petites et moyennes entreprises en développement ou en phase de croissance au Sénégal. Le programme va permettre une meilleure rencontre entre les besoins des PME et l’offre des acteurs du financement des entreprises (établissements de crédit, investisseurs privés et institutionnels).



Au Sénégal, malgré une contribution record des PME à hauteur de 80% dans la création d’emplois, le constat général est que la plupart des PME en développement ou en phase de croissance ont besoin d’un accompagnement structuré et technique pour accéder aux financements et atteindre leur croissance.

Pour relever ce défi, l’Union Européenne a signé un partenariat avec Enabel pour exécuter le programme ACTIV’INVEST dédié à la préparation à l'investissement et à l'accès au financement pour ces PME.



L’objectif étant de sécuriser le développement de nouveaux projets et/ou renforcer la croissance des entreprises établies pour accéder à la création de valeur ajoutée économique, d’emplois décents, stables et pérennes, et in fine de contribuer au développement social du pays.



Aussi, l’action mobilisera positivement les autres acteurs majeurs du financement des PME tels que les fournisseurs de services aux entreprises ou encore les institutions en charge de la promotion du secteur privé et de l’animation économique.



Après l’exécution réussie de la phase de présélection des entreprises, suivie de l’organisation d’une formation ouverte au profit des 89 PME, cette cérémonie de lancement sera l’occasion de rassembler autour des enjeux du projet les acteurs publics et privés de l’écosystème du financement des PME. Le coup d’envoi sera donné en présence de la cohorte des 30 PME retenues dans le cadre du programme ACTIV’INVEST.



Pour rappel, le programme Activ’Invest est financé par le plan d’investissement extérieur de l’Union Européenne pour encourager¬¬ l’investissement dans les pays partenaires en promouvant une croissance inclusive, la création d’emplois et le développement durable.

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott, l’Ambassadrice de l’Union Européenne Irène Mingasson et l’Ambassadeur de Belgique Hubert Roisin co-présideront le lancement officiel du programme Activ’Invest ce mardi 05 avril 2022 à partir de 9h au King Fahd Palace Dakar.