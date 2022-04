Lancement officiel du programme Activ/Invest, financé à hauteur de 470 millions FCFA par l’UE

Le secrétaire général du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, l'Ambassadrice de l'Union Européenne, Irène Mingasson et l'Ambassadeur de Belgique Hubert Roisin ont présidé au lancement officiel du programme Activ/Invest ce mardi 05 avril 2022. Ce, pour donner de la force, soutenir et accompagner les PME en développement ou en phase de croissance pour qu’ils atteignent une indépendance financière. Le projet a été financé par l’Union européenne à hauteur de 720 millions d’euros (plus de 470 millions FCFA).



Selon l'Ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson, le projet Activ’Invest a été mis en place pour relever le défi en apportant l’aide et le financement nécessaire pour le développement de ces petites et moyennes entreprises. « L'Union Européenne a signé un partenariat avec Enabel pour exécuter le programme Activ/invest dédié à la préparation, à l'investissement et à l'accès au financement pour des PME, pour une somme de 720 millions d’euros. L'action mobilisera positivement les autres acteurs majeurs du financement des PME tels que les fournisseurs de services aux entreprises ou encore les institutions en charge de la promotion du secteur privé et de l'animation économique ».



Créer dans un but de soutien et de valorisation, ce projet a effectué une phase de présélection des entreprises, suivi de l'organisation d'une formation ouverte au profit de 30 PME sélectionné sur plus de 1200 concurrents. À en croire l'Ambassadeur de Belgique Hubert Roisin, « le programme Activ'Invest vise à soutenir la croissance économique inclusive et la création d'emplois décents au Sénégal grâce au développement de la filière agro-alimentaire. Il va permettre d'accélérer et de sécuriser l'accès aux financements de petites et moyennes entreprises présentes ou en cours de constitution au Sénégal », assure-t-il.



Parmi les différentes activités d’Activ’Invest, on peut noter le matching entre offre des acteurs de financement des PME (établissements de crédit, investisseurs privés et institutionnels) et la demande des porteurs de projets agro-alimentaires. La formation des porteurs de projet aux outils de financement, l’assistance à la structuration des projets sélectionnés. La mise en relation avec des partenaires de financement, pilotage financier des projets financés et suivi des avancées de projets financés, etc.



Présent pour représenter le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott, Alioune Ndiaye secrétaire général du ministère a magnifié le projet. Par ailleurs, il affirme que « les PME existantes ou en cours de formation seront aussi accompagnés dans leur structuration et dans leur demande de financement. Les acteurs actuels et/ou futurs du financement se mobilisent et accélèrent leurs investissements, avec pour intention d'activer à son juste potentiel les instruments de financement proposés par l'Union Européenne et ses partenaires de mise en œuvre ».