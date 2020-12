Landing Savané sur la question du troisième mandat : « deux mandats suffisent largement dans une démocratie »

Le parti And Jëf/PADS a donné sa position ferme sur la question polémique du troisième mandat. Lors de son bureau politique convoqué ce samedi, le Secrétaire général national du parti And Jëf/PADS, Landing Savané se dit contre toute idée de troisième mandat.



« La question du troisième mandat, nous constatons que les opinions ne la partagent pas. Je pense deux mandats suffisent largement dans une démocratie. Mais il y a des présidents qui cherchent à tripatouiller la constitution pour obtenir un troisième mandat; ce qui est une chose compliquée et quiconque modifie la constitution pour un troisième, devra assumer sa responsabilité sur tout ce qui pourrait advenir » a précisé le secrétaire général national de And Jëf/PADS, dans des propos rapportés par Dakaractu.



Avec le nouveau gouvernement d'ouverture du président Macky Sall, Landing Savané dit constater des tentatives d'affaiblissement de la classe politique, notamment les partis de la gauche. « Ce que nous constatons avec le nouveau gouvernement, c'est que les partis de la gauche sont très affaiblis dans la scène politique sénégalaise. Où est-ce que cela va aboutir? On sait pas. Donc ça mérite des réflexions profondes », a laissé entendre Savané.



L'ancien candidat malheureux à la présidentielle sénégalaise exprime également ses inquiétudes sur la tenue exacte des élections locales. « Ce qui est plus important aujourd'hui pour les partis politiques, c'est la tenue des élections locales prochaines. Et jusque jusque-là aucune décision claire n'a été prise. Je pense que ces élections préoccupent tous les partis politiques. Car chacun y trouve son compte en terme électoral. Et cela donnera les orientations des prochaines échéances électorales pour les partis politiques», a-t-il souligné.