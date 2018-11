Langue de Barbarie : Macky Sall réclame un Conseil interministériel

Le chef de l’Etat s’est montré préoccupé par la situation qui prévaut à Saint-Louis avec notamment l’avancée de la mer qui menace la Langue de Barbarie. En effet, lors du Conseil des ministres qu’il a présidé ce mercredi 28 novembre, Macky Sall a pressé Mahammad Boun Abdallah Dionne de tabler sur ce fléau qui fait de plus en plus de dégâts.



«Au regard de la situation préoccupante de Saint-Louis, le Président de la République demande au Premier ministre de tenir un Conseil interministériel avec l’ensemble des parties prenantes, afin de renforcer les mesures préventives et les réponses durables pour préserver les quartiers, villages et localités exposés,» indique le document.



Sur sa lancée, Macky Sall a invité «le Gouvernement à accorder une priorité spéciale à la prise en charge optimale de la problématique du climat dans le développement économique et social durable du Sénégal et à prendre toutes les dispositions pour une participation de qualité du Sénégal».