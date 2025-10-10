Langues nationales, alimentation scolaire et symposium pour le privé : les grandes annonces de Moustapha Guirassy

À l’occasion de la conférence de presse du gouvernement (Kàddu), organisée ce vendredi 10 octobre, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a abordé plusieurs sujets liés à son département : l’enseignement des langues nationales, la politique d’alimentation scolaire, les daaras et les projets d’infrastructures.



Le ministre s’est félicité de l’intégration progressive des langues nationales dans le système éducatif. « Huit (8) langues nationales sont désormais enseignées dans les écoles publiques élémentaires de 12 académies, soit dans les 12 régions du Sénégal. Deux nouvelles langues, le Balante et le Safi, ont été introduites », a-t-il indiqué. Il a également annoncé la généralisation de l’enseignement de l’anglais au préscolaire.



Sur la question de l’alimentation scolaire, Moustapha Guirassy a rappelé les avancées enregistrées : « Nous avons désormais une politique d’alimentation scolaire. Il reste à adopter une loi, conformément à la directive issue du Conseil interministériel, car il s’agit d’une question de performance, de santé et de sécurité pour nos enfants ».



Le ministre a aussi fait savoir que les travaux des assises des daaras sont en cours et que leurs conclusions seront rendues publiques dans les prochains mois.



Côté infrastructures, il a annoncé l’ouverture de deux nouveaux LYNAQES en moins d’un an, ainsi que la pose imminente de la première pierre de 46 collèges (CEM) et 46 écoles élémentaires, dont le financement est déjà bouclé.



Enfin, Moustapha Guirassy a annoncé la tenue d’un symposium national sur l’enseignement privé avant la fin de l’année : « Le privé joue un rôle essentiel dans le service public d’éducation. Il doit être entendu, soutenu et accompagné, conformément à la directive du Premier ministre », a-t-il conclu.



