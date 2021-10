Lauréat du Prix international de Littérature Neustadt 2022: Boubacar Boris Diop à un pas du Prix Nobel

Vingt et un ans après le Grand prix littéraire d’Afrique noire pour l’ensemble de son œuvre, l’écrivain Boubacar Boris Diop vient encore, à l’âge de 75 ans, de se voir décerner, mardi, le jour de son anniversaire (il est né le 26 octobre 1946 ) le Prix international de littérature Neustadt pour l’ensemble de son œuvre littéraire.



Le «Prix international de littérature Neustadt», d’un montant de 50 000 dollars en plus d’une médaille d’argent et d’un certificat, reconnaît des contributions importantes à la littérature mondiale et a une histoire qui a précédé le prix Nobel de littérature. Créée par la législature territoriale de l’Oklahoma en 1890, l’Université de l’Oklahoma est une université de recherche délivrant des doctorats au service des besoins éducatifs, culturels, économiques et de santé de l’État, de la région et de la nation. Le prix Neustadt est le premier prix littéraire international de cette envergure à avoir son origine aux États-Unis et est l’un des très rares prix internationaux pour lesquels les poètes, les romanciers, les scénaristes et les dramaturges sont également éligibles, rapporte Le Témoin.



Depuis 2003, il est décerné tous les deux ans, en alternance avec le Prix NSK, à un écrivain vivant en reconnaissance d’une œuvre importante. Les lauréats précédents sont Czesław Miłosz, Gabriel García Márquez et Edwidge Danticat. Le lauréat du prix Neustadt 2020 était l’auteur albanais Ismail Kadare.