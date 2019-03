Le 14e sommet de la Cemac s'ouvre à Ndjamena

Au mois d’octobre dernier, le sommet extraordinaire de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale a pris un certain nombre de décisions en vue d’améliorer la situation économique de la sous-région.



Cinq mois après, les choses n’ont pas vraiment évolué au point où, à la veille de l’ouverture du sommet des chefs d’Etats, les mêmes critiques sur la gouvernance de la sous-région remontent en surface.



En privé, les fonctionnaires des différentes institutions de la Cemac dénoncent la mauvaise gouvernance, des recrutements guidés par la politique et surtout des conflits de leadership entre les responsables des institutions venant des différents pays de la Cemac. Une situation qui ne permet pas aux institutions spécialisées de la communauté de remplir convenablement leurs rôles.



Finalement, la libre circulation des biens et des personnes, acté en octobre dernier n’est pas toujours effective comme décidé par les chefs d’Etats. Autant de problèmes qui paraissent insolubles au regard des considérations politiques. Mais pour un fonctionnaire de la Cemac, Ndjamena a toujours été le lieu des grandes décisions concernant la sous-région et l’on peut espérer que cela sera de nouveau le cas ce dimanche.