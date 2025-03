Le 1er mars 2025 marque le début du Ramadan (Coordination des musulmans du Sénégal)

Ce samedi 1er mars 2025 marque le début du mois lunaire du Ramadan (Koor) 1446 H. La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l'observation du Croissant Lunaire (C.M.S. /O.C.L.) a annoncé officiellement que la lune a été aperçue ce vendredi 28 février 2025, soit le 29 Cha‘bàn 1446 H.

Dans un communiqué daté du 28 février et parvenu à PressAfrik, la Commission a précisé que la lune a été observée non seulement au Sénégal, à Sadio (Diourbel), mais aussi dans d’autres pays musulmans. En effet, la nouvelle lune a été aperçue dans plusieurs régions du monde, notamment en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger, en Mauritanie, en Arabie Saoudite, ainsi qu’au Sultanat d'Oman. Ces informations ont été confirmées par les correspondants nationaux et internationaux de la C.M.S./O.C.L.



La Coordination des Musulmans du Sénégal s'était réunie, ce vendredi 28 février, afin de scruter le ciel et déterminer le début du mois sacré du Ramadan. Ce qui marque ainsi le début du jeûne de cette année. Par conséquent, La C.M.S. / O.C.L a invité les musulmans du Sénégal à débuter le jeûne ce samedi 1er mars 2025, tout en leur souhaitant un mois béni et rempli de bénédictions.