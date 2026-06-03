Le Barça accélère sur plusieurs gros départs, les coulisses du transfert de Dumfries au Real Madrid

Le Barça doit vendre !

Pour exécuter le plan de Deco avec Julian Álvarez et revenir à la règle du 1:1, le FC Barcelone doit impérativement libérer de la masse salariale avant le 30 juin. Le club catalan, qui a déjà recruté Anthony Gordon et cible Julián Álvarez ainsi que Bernardo Silva, a activé son "opération départ" avec quatre dossiers prioritaires. Ansu Fati est sur le point d’être transféré à l’AS Monaco pour 11 millions d’euros, tandis que le jeune Roony Bardghji a demandé un prêt pour obtenir du temps de jeu face à la concurrence de Lamine Yamal. De son côté, Marc Casadó est désormais ouvert à un départ vers l’Europe ou l’Arabie saoudite, le Barça réclamant au moins 20 millions d’euros. Enfin, l’avenir du gardien Marc-André ter Stegen, blessé lors de son prêt à Gérone et privé de Coupe du monde, s’inscrit également vers un départ, bien que son cas s’annonce plus long à régler.



Denzel Dumfries, transfert surprise

Denzel Dumfries va débarquer au Real Madrid et c’est pour le moins inattendu. L’Inter Milan se retrouve totalement impuissant face à l’activation par Florentino Pérez de la clause libératoire de 20 millions d’euros, insérée lors de la dernière prolongation du Néerlandais. Bien que l’Inter considérait son joueur de 30 ans comme une pièce fondamentale de son effectif, le latéral droit réalise enfin son ambition de rejoindre un géant européen après les approches infructueuses de Manchester United, d’Aston Villa ou du Barça l’été dernier. D’après La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan était informée depuis un mois du départ de Denzel Dumfries. Pour le convaincre, José Mourinho l’a personnellement contacté en lui promettant de le valoriser comme le nouveau Maicon de son Real Madrid. Ce transfert flash, orchestré par le puissant agent Ali Barat, permet aux dirigeants milanais d’activer immédiatement la succession au poste de latéral droit en fonçant sur le jeune Italien Marco Palestra de l’Atalanta.



Deschamps dans le flou pour son avenir

Dans Ouest France, Didier Deschamps s’est confié sur son avenir après la Coupe du Monde aux États-Unis. Interrogé sur son probable successeur, Zinedine Zidane, le sélectionneur national a indiqué qu’il était ouvert à un échange pour passer le relais, mais que la démarche devait venir de son remplaçant. Quant à sa future reconversion après son départ des Bleus, celui qui a été un temps annoncé au Real Madrid avant la piste José Mourinho affirme n’avoir encore rien décidé, mais assure qu’il restera lié au monde du football. Entraîneur, dirigeant, en France ou ailleurs… affaire à suivre !