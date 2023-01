Le Barça en passe de subtiliser "le nouveau Messi" au Real Madrid

Après avoir triomphé lors en finale de la Supercoupe d’Espagne face à son grand rival, le FC Barcelone est sur le point de jouer un nouveau mauvais tour au Real Madrid et de remporter une autre bataille.



Âgé seulement de 16 ans, Gianluca Prestianni Gross agite toute l’Argentine (Le Real Madrid veut faire un coup à la Endrick en Argentine) depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Vélez Sarsfield à porter le maillot de l’équipe première, le 25 mai dernier.



Courtisé avec insistance par le Real Madrid, mais aussi suivi de près par Chelsea et l’AC Milan, celui qu’on surnomme déjà le "nouveau Messi" en raison de son gabarit et de son style de jeu pourrait atterrir du côté du Camp Nou.



Le média argentin Hablemos de Vélez TV assure que le Barça va payer la clause libératoire de Gianluca Prestianni (3 M€), qui aurait affiché sa préférence pour les Blaugranas. Une belle victoire dans ce perpétuel Clásico à distance que se livrent les deux cadors espagnols.



Footmercato