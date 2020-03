Le Barça lance les grandes manœuvres pour Lautaro Martínez, le plan de l’UEFA pour les coupes d’Europe se dessine

Mason Mount se met l’Angleterre à dos En Angleterre, la crise du coronavirus inquiète au plus haut point. Si la Grande Bretagne est moins touchée que les autres pays européens pour le moment, certains joueurs de Premier League sont infectés par le virus. C’est le cas de Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea. Les Blues sont donc en quarantaine et confinés le temps de l’incubation. Mais un joueur du club londonien n’a pas respecté les consignes de sécurité et se retrouve dans la tourmente ce lundi. Il s’agit de Mason Mount ! « Quel idiot » titre le Daily Star ! En effet, le milieu de terrain a participé à un match de football avec des amis dont Declan Rice, le joueur de West Ham. Pour The Mirror, on parle d’égoïsme de ne pas avoir suivi les recommandations et d’avoir mis en danger la santé d’autres personnes alors qu’il pourrait être porteur du virus. Un comportement irresponsable qui a mis son club et son entraîneur Frank Lampard réellement en colère. Le Barça ne lâche pas Lautaro Martínez En Espagne, en cette période sans football il faut bien combler avec du... mercato ! Et c’est Lautaro Martínez qui fait la Une du quotidien Sport ! Lautaro est ciblé, le FC Barcelone va se déplacer à Madrid pour avancer sur le transfert de l’avant-centre de l’Inter. L’international argentin verrait d’un œil un départ en Catalogne où il est courtisé depuis de longs mois déjà par les Blaugrana. Il viendrait remplacer un Luis Suarez vieillissant qui réclame un renfort à ce poste depuis longtemps. Le Barça veut retrouver de l’ambition et réussir son mercato après quelques échecs ces derrières années où un Philipe Coutinho ou un Ousmane Dembélé n’ont pas donné satisfaction. L’UEFA a un plan en tête pour les Coupes d’Europe The Sun évoque les possibilités de l’UEFA concernant la suite de la saison et notamment les compétitions européennes que sont la Ligue des champions et l’Europa League. Pour le tabloïd, c’est 4 équipes, pendant 5 jours, dans un stade qui s’affronteraient afin de déterminer les champions et ainsi avoir un calendrier dans la limite du possible. Une sorte de final four où les qualifiés se disputeraient le titre. C’est la solution envisagée par l’UEFA. Même chose en Italie, où le Corriere dello Sport propose « le final de la Champions ». C’est un peu différent que ce que proposent les Anglais. Ainsi, les 8es de finale retour se joueraient normalement pour qualifier les équipes restantes, puis on se dirigerait vers des rencontres aller-retour pour les quarts de finale, un seul match pour la demi-finale puis la finale dans la foulée afin d’alléger le calendrier. L’UEFA proposera et prendra une décision ce mardi lors de la réunion au sommet avec les différentes ligues européennes.