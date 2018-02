Le Barça s'offre une promenade nocturne au Camp Nou (6-1)... contre Girona

Le FC Barcelone ne s'est pas permis de douter malgré l'ouverture prématurée du score par les visiteurs du soir à la 3e minute de jeu. Les hommes d'Ernesto avaient déjà calé un programme bien détendu pour leurs milliers de supporters présents au Camp Nou ce samedi. Un record de Messi, qui devient le meilleur passeur de l'histoire de la Liga et un festival de buts face au voisin catalan Girona.



Luis Suarez a réussi un triplé, Lionel Messi s'est contenté lui d'un doublé et la recrue hivernale Philippe Coutinho a gratifié le public catalan d'un chef d'oeuvre de frappe logée dans la lucarne du gardien adverse.



Le Barça compte 10 points d'avance sur son dauphin Atlético Madrid qui doit se rendre demain dimanche au FC séville et maintient également son avance de 14 points sur l'éternel rival, le Real Madrid.