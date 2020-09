Le Barça utilise toujours l'image de Lionel Messi pour vendre ses maillots

En plein feuilleton Lionel Messi, avec le père et agent du joueur qui va se réunir avec le président Josep Maria Bartomeu pour régler la situation du sextuple Ballon d'Or, le FC Barcelone a surpris tout le monde avec une publication sur les réseaux sociaux.



Effectivement, le club catalan a publié un visuel pour annoncer que le maillot stadium pour la saison à venir est enfin disponible en ligne et en boutique. Et pour illustrer cette annonce, on retrouve Lionel Messi, bien au milieu, entouré de joueurs qui sont assurés de rester à Barcelone si on se fie aux dernières informations publiées en Espagne. Drôle de décision...