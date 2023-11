Le Barça va réussir à se débarrasser de Sergiño Dest

Et selon les dernières indiscrétions d’Eindhovens Dagblad, l’international de la Team USA (28 sélections, 2 réalisations) pourrait bien prolonger son aventure sous la houlette de Peter Bosz, qui l’a titularisé lors de ses 13 sorties avec les Rouge-et-Blanc. En effet, le quotidien batave affirme que les Fermiers auraient décidé de lever l’option de 10 millions d’euros assortie à son prêt. Une aubaine pour le Barça, qui pourra se débarrasser du défenseur de 23 ans, sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2025.

Devenu indésirable au FC Barcelone un peu plus de trois ans après son arrivée contre 21 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, le latéral droit américain Sergiño Dest a déjà été prêté à l’AC Milan lors de l’exercice 2022-2023 - une saison peu réussie (14 matches TCC, 0 but, 0 passe décisive) - avant d’être cédé temporairement au PSV Eindhoven l’été dernier. Une expérience déjà plus aboutie que son passage rossonero (13 rencontres toutes compétitions confondues, 1 passe décisive).