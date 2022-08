Le Barça veut faire revenir un enfant du pays, les discussions du PSG avec Rashford font trembler MU et l'Angleterre

Un latéral droit espagnol de retour à Barcelone !



En Espagne on parle toujours mercato et surtout de celui du FC Barcelone. D'après Mundo Deportivo, le club catalan veut faire revenir un enfant du pays, c'est Héctor Bellerín, qui a achevé sa formation à Arsenal mais qui a longtemps joué au Barça entre 2003 et 2011, lorsqu'il était enfant. Les Blaugranas négocient actuellement avec les Gunners pour libérer l'international espagnol de son contrat. Le club anglais a demandé du temps pour pouvoir trancher. D'ailleurs, le journal précise que le Barça va d'abord donner la priorité à l'enregistrement de ses dernières recrues. Chose qui ne pourra se faire qu'en libérant de la masse salariale.





«La peur de United pour Rashford»



Du côté de l'Angleterre, la nouvelle d'un possible transfert de Rashford au PSG a fait l'effet d'une bombe ! Il faut dire que les Red Devils sont déjà particulièrement mal en point en ce moment, un départ de l'enfant du club pourrait faire encore un peu plus de mal. Cela fait la Une de beaucoup de journaux comme le Daily Mirror qui relaye « la peur de United pour Rashford.» Cela fait également les gros titres du Daily Telegraph par exemple, qui reprend les informations de L'Équipe en ajoutant au passage que l'Anglais a une option dans son contrat, pour une 2e saison de plus, et qu'il faudrait une offre colossale de Paris pour que United accepte de le laisser filer. Dans le Daily Mail, on retient surtout ce nouveau coup dur porté aux Red Devils, qui commencent à peine la saison mais sont déjà en mauvaise posture.



Ultimatum pour De Jong



De retour en Espagne avec la couverture de Sport, où c'est le cas de Frenkie de Jong qui fait réagir avec un « ultimatum » lancé son encontre. D'après le média, le Barça lui aurait fait comprendre qu'il devait très rapidement accepter une baisse de salaire très importante, presque le réduire de moitié, ou s'en aller. Le Néerlandais lui campe sur sa position et veut rester, même si Chelsea et Manchester United lui ouvrent grand la porte.