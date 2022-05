Le Borussia Dortmund se sépare de son entraîneur Marco Rose

Bundesliga Borussia Dortmund et l'entraîneur Marco Rose mettent fin à leur collaboration. Dans un communiqué, le club souligne que le départ de Marxco Rosé "es le résultat d'une analyse intensive de la saison jeudi, dans laquelle Rose a été rejoint par Hans-Joachim Watzke (PDG), Michael Zorc (directeur sportif), Sebastian Kehl (responsable du département des joueurs licenciés) et Matthias Sammer (consultant externe)".



Hans-Joachim Watzke, le président directeur général souligne par ailleurs que "cette journée n'est facile pour aucun d'entre nous, car le respect mutuel entre nous était, est et reste grand. Après une saison qui n'a pas été satisfaisante pour diverses raisons, nous avons dû nous rendre compte que nous n'avions pas exploité nos opportunités dans de nombreux domaines ».



"Malgré une saison difficile avec de nombreux impondérables, j'étais convaincu de notre parcours. Au cours de notre conversation, j'ai eu l'impression que la conviction à 100% de tous les responsables n'était plus là. Finalement, nous avons donc décidé ensemble de mettre fin à la collaboration », explique Marco Rose.



Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc et Sebastian Kehl tiennent à "remercier Marco Rose pour le travail qu'il a accompli, son grand engagement et les échanges de confiance et lui souhaitent le meilleur pour son avenir privé et sportif."