Le Bureau exécutif du forum civil « encourage le Gouvernement dans sa volonté de réformer ou de refonder le Code général des impôts »

Le Bureau exécutif du forum civil s’est réuni à Saly le vendredi 27 décembre 2024, pour aborder, entre autres questions inscrites à son ordre du jour, la participation du Forum civil à la gouvernance de la vie publique relativement à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, à la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit », a indiqué un communiqué daté de ce dimanche 29 décembre 2024.



Au cœur des discussions, « l’augmentation de la taxation du tabac et des produits nouveaux émergents, à la mobilisation des ressources, au renforcement des réformes fiscales justes, à la lutte contre les flux financiers illicites, à la transparence et à la redevabilité dans le secteur extractif, à la gouvernance des finances publiques, à l’intégrité électorale et à la lutte contre les violences politiques au Sénégal ».



Se félicitant vivement de sa contribution au débat public tant du fait des instances, de son Coordonnateur général ou de ses sections territoriales, le Forum civil demande au Gouvernement d’apporter des éclairages sur les activités du « Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale » créé par arrêté du ministre de la Famille et des Solidarités ministériel n°017540 du 30 juillet 2024 publié au Journal Officiel n°7758 du 31 août 2024 ».



Toutefois, le Bureau encourage par ailleurs, le Gouvernement dans sa volonté de réformer ou de refonder le Code général des impôts. Ainsi il l’invite à mettre en place des Commissions inclusives pour que le Principe de consentement à l’impôt connaisse une réelle appropriation par l’ensemble des acteurs et des citoyens. Le Bureau exécutif du forum civil considère que cette initiative ne doit pas reproduire les formes d’un système bureaucratique inopérant.



Le forum civil a par la même occasion félicité son coordonnateur général, Birahim SECK, pour son engagement, son courage et sa ténacité pour la défense de l’intérêt général et du forum civil.