Le Burundi expulse le directeur de la coopération belge au développement

Le ministère belge des Affaires étrangères juge « disproportionnée » la décision du Burundi de déclarer persona non grata le représentant de l’agence Enabel dans le pays. L’ambassadeur du Burundi à Bruxelles a d’ailleurs été convoqué au ministère où on souligne qu’il s’agit de la part des autorités burundaises d’une décision « liée à une expression personnelle formulée en dehors de la fonction officielle ». David Leyssens représentait Enabel au Burundi depuis un an et il rentre ce samedi 6 septembre en Belgique puisqu’il avait 48h pour plier bagage.
La Belgique, ancienne puissance coloniale, reste l’un des principaux bailleurs du Burundi, où près de 75 % des 14 millions d’habitants vivent sous le seuil international de pauvreté. En avril dernier, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, avait même effectué une visite officielle à Bujumbura pour réaffirmer ce partenariat.
