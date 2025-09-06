Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Le Burundi expulse le directeur de la coopération belge au développement

Pour avoir brièvement partagé sur un réseau social un article de l’hebdomadaire sud-africain The Continent dénonçant les pénuries et le marché noir de carburant au Burundi, le directeur de l’agence Enabel de coopération au développement a été déclaré persona non grata. Il doit quitter le pays samedi 6 septembre. La décision des autorités burundaises vise directement David Leyssens, représentant d’Enabel à Bujumbura depuis un an. L’intéressé a reçu 48 heures pour plier bagage et rentrer en Belgique.



Le Burundi expulse le directeur de la coopération belge au développement
Le ministère belge des Affaires étrangères juge « disproportionnée » la décision du Burundi de déclarer persona non grata le représentant de l’agence Enabel dans le pays. L’ambassadeur du Burundi à Bruxelles a d’ailleurs été convoqué au ministère où on souligne qu’il s’agit de la part des autorités burundaises d’une décision « liée à une expression personnelle formulée en dehors de la fonction officielle ». David Leyssens représentait Enabel au Burundi depuis un an et il rentre ce samedi 6 septembre en Belgique puisqu’il avait 48h pour plier bagage.

La Belgique, ancienne puissance coloniale, reste l’un des principaux bailleurs du Burundi, où près de 75 % des 14 millions d’habitants vivent sous le seuil international de pauvreté. En avril dernier, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, avait même effectué une visite officielle à Bujumbura pour réaffirmer ce partenariat.
Autres articles

RFI

Samedi 6 Septembre 2025 - 11:06


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter