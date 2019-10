Le Bus Rapid Transit est un investissement de "300 milliards FCFA", affirme le président Sall

Le chef de l'État, Macky Sall a fait savoir que le Bus Rapid Transit (Brt) dont il a officiellement lancé les travaux lundi après-midi, est un investissement de 300 milliards FCFA et devra transporter quotidiennement 300.000 voyageurs par jour entre Guediawaye et le centre-ville de Dakar.



"Ce projet réalisé sur linéaire de 18 km (...) et qui pourra transporter quotidiennement 300.000 voyageurs, est un investissement de 300 milliards FCFA et réalisé sur la base d'un mécanisme innovent, intégrant l'investissement privé à hauteur de 15% pour l'acquisition et l'exploitation d'un matériel roulant répondant au standard internationaux", dit-il.



M. Sall a souligné que la structuration en partenariat public-privé pour l'exploitation du futur BRT permet la participation de l'État et du secteur privé local pour un total de 30% dans le capital de la future société d'exploitation. Il a aussi évoqué la réduction des émissions de gaz a effet de serre qui a été identifiée lors de la Cop21 au titre des contributions du Sénégal.



"Cela va améliorer la qualifié de l'air tout en favorisant entre autres, le record modal de la voiture particulière par les transports collectifs. Le BRT Dakar sera plus vert, plus propre, plus viable et plus attractif", a vanté le chef de l'État demandant le ministre des Transports terrestres, d'accélérer la modernisation du système des transports publics afin d'améliorer notamment l'offre des services.



Il a invité la population, en particulier au ministre de veiller à l'intégration physique et tarifaire du BRT du TER et du DDD, à travers la mise en place de réseau de rabattement efficace vers les systèmes capacitaires. C'est à dire l'usager pourra d'un mode à l'autre grâce à un seul titre de transport numérisé.