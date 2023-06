Le CDEPS dénonce la "suspension illégale" des programmes de Walfadjri

Dans un communiqué, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) dénonce avec une vive indignation la suspension, pour 30 jours, de la diffusion des programmes du groupe de presse Walfadjri par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique (MCTEN).



« Cette mesure arbitraire et illégale constitue une atteinte grave à la liberté de la presse et à l'exercice pluriel de l'information dans notre pays », lit-on dans un communiqué signé par le président du CEDPS Mamadou Ibra Kane.



Le vendredi 9 juin 2023, une note d’information de la Direction générale de Walfadjri a aussitôt annoncé la mise en chômage technique de son personnel et la possibilité de licenciements collectifs pour motifs économiques, ce qui va ainsi plonger de nombreuses familles dans une grande précarité. Le patronat de la presse sénégalaise exprime sa solidarité entière au Groupe Walfadjri, à sa direction et à ses employés.



Le CDEPS est attaché aux « principes constitutionnels de la liberté d'informer, notamment la liberté de la presse, ainsi qu'au principe de la légalité de tout acte administratif, que le MCTEN a allègrement violé ».



Dans aucun texte normatif au Sénégal, poursuit le communiqué, le MCTEN n’a le « droit de couper le signal d’une télévision. L’article 192 du Code de la Presse énonce que l’«autorité administrative compétente» est «Gouverneur, Préfet ou Sous-préfet».



En aucun cas, le MCTEN ne peut s’arroger une « compétence en dehors de la loi. C’est manifestement un abus de pouvoir. L’article 94 ne s’applique pas ».



D’après le CDEPS, « l’illégalité est d’autant plus flagrante, que la décision du MCTEN, prise et exécutée dès le jeudi 1er juin 2023, n’a été notifiée au Groupe Walf que le vendredi 9 juin 2023, en violation encore une fois de l’article 192 du Code la Presse. Cela n’a pas empêché la société Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) de couper le signal de Walf TV sans aucune décision légale dès le 1er juin et sans consultation de l’organe de régulation ».



Tous les diffuseurs (TDS-SA, Canal+ et Start Times) voient leur « responsabilité totalement engagée dans l’application de cette décision inique et illégale ».



Selon Mamadou Ibra Kane, tous ces « actes illégaux vont à l'encontre des principes fondamentaux de l'État de droit et compromettent sérieusement la stabilité politique et sociale de notre pays ».



« Cette mesure arbitraire intervient dans un contexte de précarité croissante des entreprises de presse, aggravée par la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine », dit-il.



« Les médias sénégalais ont déjà été durement touchés par cette crise sanitaire et cette suspension de la diffusion des programmes de Walfadjri ne fait qu'ajouter à leurs difficultés, mettant en péril des investissements de plusieurs milliards, des emplois et la pérennité de tout un secteur vital pour la démocratie et l'information du Sénégal », indique le président du CDEPS.



Le CDEPS exhorte le MCTEN à « reconsidérer immédiatement sa décision de suspension et à respecter les principes de la liberté de la presse et de l'État de droit », peut-on lire dans le communiqué.