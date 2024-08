Le CNRA suspend la diffusion de la série « Chez JOJO » pour 15 jours

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a suspendu la série télévisée « Chez JoJo » diffusée sur la Tfm pour une période de 15 jours à compter de la date de signature de la présente décision. Cela fait suite, selon la note parvenue à PressAfrik, des insultes inacceptables notées dans la série.

Selon le Cnra, dans l’épisode diffusé le dimanche le 04 Août 2024, un des acteurs de surcroît, le plus âgé ou parmi les plus âgés et expérimentés, a proféré des injures d’une extrême gravité.

Dans son communiqué, le CNRA rappelle qu’il avait adressé une « une mise en demeure » à la chaîne de télévision le 11 juillet 2024.

L’assemblée du Cnra appelle la Tfm « à s’abstenir de diffuser tout contenu outrageant ou injurieux.

« La Tfm est tenue de procéder au retrait de la série de ses programmes durant la période indiquée et de respecter scrupuleusement la présente décision » souligne le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel.

En cas de récidive, le Cnra déclare que la production fera l’objet d’une interdiction définitive de diffusion et la télévision fera l’objet de sanctions conformément à la réglementation.