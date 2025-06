Le COMES décrète une grève totale de 120 heures renouvelables et appellent ses membres à un sit-in ce lundi à la FMPO

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (COMES) décrète 120 heures renouvelables à partir du lundi 30 juin 2025 sans respect des gardes ni des urgences en attendant des mesures urgentes face à ses différentes revendications.



Dans un communiqué, le COMES précise avoir pour mission principale d'améliorer les conditions socio-pédagogiques des Docteurs en spécialisation du Sénégal.



« Malgré notre mobilisation et nos multiples alertes, les autorités compétentes n'ont toujours pas apporté de réponse concrète à nos légitimes revendications. Le mot d'ordre de grève initié pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de formation, se poursuit avec la même détermination car nous n'accepterons plus d'être la main d'œuvre gratuite des hôpitaux sans aucune reconnaissance en retour », lit-on.



Cependant, le COMES informe que des rencontres sont prévues cette semaine avec les instances concernées. « Nous y porterons fermement la voix des Docteurs en spécialisations et exigerons des engagements clairs et immédiats ».



Par ailleurs, le COMES informe que le sit in initialement prévu ce lundi 30 juin 2025 devant le ministère de la santé et de l'action sociale est délocalisé au grand baobab de la FMPO à partir de 10 heures.