Le CORAF et la FAO ensemble pour instaurer une agriculture de conservation en Afrique de l'Ouest et du Centre

Les défis majeurs et complexes du Sahel, tels que la dégradation des terres, les sécheresses, la migration des jeunes, ont poussé le Coraf et la FAO à unir leurs forces pour renverser la tendance. Cela en utilisant la science, la technologie et les innovations pour changer la trajectoire de développement dans cette région de l'Afrique et améliorer les moyens d'existence des populations.



Qu'est-ce que l'Agriculture de conservation ?

Le Docteur Niéyidouba Lamien, Coordonnateur régional du Coraf, affirme que le plus important, c'est de "nous situer dans le contexte de difficile de changement climatique, pour trouver de nouvelles technologies, afin de permettre à nos producteurs de produire sans difficulté dans des conditions difficiles". Et selon lui, "l'agriculture de conservation est une de ces techniques qui permettent la gestion de l'eau à la parcelle", pour résoudre le problème des poches de sécheresse connus par les paysans du Sahel, pendant la période des pluies.

La technique qui sera expérimentée, au sortir de cet atelier de Dakar, va permettre aux agriculteurs de la région du Sahel de conserver l'eau et avoir beaucoup plus de matières organiques dans le sol. Cela va également permettre de minimiser l'évaporation du peu d'eau que les paysans recueillent à travers les plus aléatoires dans le Sahel.