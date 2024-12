Le COSCE finaliste du Prix Nobel de la Paix 2025 : le Pr Babacar Guèye salue une consécration pour l'organisation

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) a été sélectionné parmi les trois finalistes du Prix Nobel de la Paix 2025. Cette nomination constitue une première non seulement pour le Sénégal, mais également pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le COSCE s'est distingué cette année par son rôle de facilitateur lors de l'élection présidentielle de mars, suivie des législatives anticipées de 2024.



Le Professeur Babacar Guèye, président du COSCE, s'est exprimé avec fierté sur cette reconnaissance internationale. « Être sélectionné parmi les trois finalistes pour le Prix Nobel de la paix est au fond bien plus qu’un honneur. Cette reconnaissance est en elle-même une consécration pour notre organisation », a-t-il déclaré sur les ondes de Radio Sénégal international (RSI).



Il a également souligné que cette nomination récompense des années d'efforts pour consolider la démocratie sénégalaise. « Cette élection n’est pas seulement le fruit d’un engagement sans relâche et d’un dévouement exemplaire, elle salue des décennies d’efforts pour consolider notre démocratie, préserver la paix sociale et garantir un cadre électoral juste et transparent », a soutenu le Professeur Babacar Guèye.



Biram Sène, Directeur général des élections, a salué l'implication exemplaire du COSCE. « Le COSCE durant les élections législatives anticipées de 2024 a beaucoup travaillé avec la Direction générale des élections. En deux mois on a pu organiser ces élections. N’eut été l’intervention de la société civile dans plusieurs domaines ça pouvait être beaucoup plus difficile », a-t-il affirmé.



Pour marquer cette étape historique, le COSCE prévoit la publication d'un livre blanc lors de la célébration de ses 25 ans d'existence. L'organisation annonce également le lancement d'un programme intitulé « Saxal Jamm ».