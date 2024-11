Le CUD dénonce une atteinte à la liberté d’expression après l'interdiction des rencontres citoyennes à l'UCAD

Le Collectif des universitaires pour la démocratie (CUD) dénonce la décision du Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) d'interdire des rencontres citoyennes prévues à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dans le cadre des élections législatives. Ces rencontres, qui devaient se tenir du 11 au 15 novembre, visaient à informer et à sensibiliser les étudiants sur la citoyenneté électorale, indique le communiqué.



Pour le CUD, cette interdiction « constitue une atteinte à la liberté d'expression et au droit d'accès à l'information dans un espace public. » Le collectif qualifie la décision de « liberticide » et juge l'argument de sécurité avancé par le COUD comme « fallacieux », rappelant que « ce prétexte a déjà servi à restreindre les libertés au sein de l’université dans un passé récent. »



Le coordonnateur du CUD, Ferdinand Diéne Faye, a précisé que « les rencontres citoyennes avaient été organisées en partenariat avec la Direction générale des élections (DGE). Elles visaient à distribuer des supports d’information, notamment le code électoral, et à animer des débats sur des sujets tels que les modes de scrutin, la représentativité des étudiants, et l’organisation de la campagne électorale sur le campus. Une demande d’autorisation avait d’ailleurs été déposée auprès de la direction du COUD. »



Le CUD conclut en appelant les autorités à favoriser un climat de confiance pour aider les Sénégalais à surmonter les tensions actuelles, plutôt qu’à les exacerber.