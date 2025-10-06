Le Cadre Tijaani « Wattu Sunu Diine » condamne les propos jugés offensants de Sa Wolof

Le Cadre de Réflexion et d’Actions Tijaani « Wattu Sunu Diine » a exprimé, ce lundi 6 octobre 2025, sa « profonde indignation » après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle Abdoulaye Cissé, plus connu sous le pseudonyme Sa Wolof, tient des propos jugés « gravement offensants » à l’égard de Papa Moukhtar Kébé et du guide religieux Seydil Hadji Malick Sy.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, les disciples de la Hadara Malickiya dénoncent une « atteinte grave à la dignité et à la mémoire » de leurs guides spirituels, dont l’influence « transcende les générations et dépasse toute appartenance confrérique ou ethnique ». Selon eux, Abdoulaye Cissé aurait manipulé un extrait d’une allocution de Papa Moukhtar Kébé, y ajoutant des commentaires jugés irrespectueux et déplacés.



Le collectif estime que « ces dérives traduisent une tendance inquiétante à l’instrumentalisation identitaire sur les réseaux sociaux, où la fierté culturelle se mue en hostilité ouverte envers d’autres communautés ou familles religieuses ». Il met en garde contre les « discours haineux » et les « dérives ethnicisées susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et de compromettre la paix civile. »



Face à ce qu’il qualifie de « désacralisation du religieux », le Cadre Wattu Sunu Diinecondamne fermement les propos tenus par Sa Wolof et exige le retrait immédiat de la vidéo. Il appelle le procureur de la République à s’autosaisir afin que des « sanctions exemplaires » soient prononcées contre l’auteur.



Le collectif interpelle également les plus hautes autorités de l’État à savoir le président de la République, le Premier ministre et les ministres de la Justice, de l’Intérieur et de la Communication pour qu’elles « veillent à la protection de la mémoire des guides religieux et à la préservation de la dignité de nos symboles spirituels ».



Le Cadre suggère par ailleurs l’adoption d’un cadre législatif renforcé, comprenant la création d’une autorité de régulation des réseaux sociaux et la mise en place d’un dispositif juridique assurant la protection des dignitaires religieux, à l’image des garanties déjà prévues pour le chef de l’État.



« Porter atteinte à nos guides revient à saper les fondements mêmes de notre société », souligne le communiqué, avant de réaffirmer l’attachement du mouvement à la foi, à la science et à la paix, conformément à l’héritage de Seydil Hadji Malick Sy.