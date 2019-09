Le Cadre Unitaire des Retraités du Sénégal réclame le départ Mamadou Sy Mbengue, et de Racine Sy

Le Cadre unitaire des retraités du Sénégal exigent les départs du Directeur général Mamadou Sy Mbengue, et du Président du Conseil d’administration Racine Sy. Ils sont accusés d’avoir pillé les ressources de ladite boite. Ces retraités invitent le chef de l’Etat à prendre ses responsabilités et menacent de marcher vers les grilles du Palais présidentiel.



« Nous avons constaté au niveau de la gestion du personnel, un personnel pléthorique. C’est une gestion qui n’est pas du tout à la hauteur. On a entendu dans les journaux qu’il y a un détournement à hauteur de 400.000.000 par les tickets de restaurant. Nous demandons à ce que le Directeur prenne ses responsabilités, pour éclaircir ce qui se passe. Il y a la rupture des médicaments, les gens sont payés à la précipitation, il y a les délais de rendez-vous qui prennent du temps. Et là aussi, l’accueil n’est pas tellement fiable. Ce que nous réclament aujourd’hui, c’est d’augmenter la valeur des points », a indiqué Ibrahim Fall, le président du cadre Unitaire des retraités du Sénégal.



« A la demande de tous les allocataires, si aujourd’hui l’Etat ne réagit pas, nous allons tout simplement organiser une deuxième marche. Où nous allons tout simplement aller vers les grilles du Palais », menace-t-il.