Le Café Touba, au goût d'un jeune malien ... REPORTAGE !!!

"Serigne Touba, en prenant une gorgée de ce café, a béni cette boisson"

L'essor du café Touba n’est pas seulement dû à son goût et à sa qualité de stimulant. Cheikh Baye Fall, adepte du ‘’mouridisme’’ (confrérie islamique influent au Sénégal) affirme d’un air convaincu : « ce n’est pas pour rien que le café Touba est aujourd’hui consommé dans tout le Sénégal et le monde. Notre grand maître Serigne Bamba, poursuit-il, en prenant une gorgée du café, a béni cette boisson et tout bon disciple doit chaque jour consommer le café Touba. »Pour bon nombre de consommateurs, non seulement le café Touba est énergétique, mais elle prévient aussi des maladies comme l’Alzheimer et le diabète.Chez les mourides, il y a tout un rituel à suivre pour la préparation et la consommation du café Touba. D'après une source recueillie, un jour les disciples ont demandé comment ils doivent préparer le café Touba, le Cheikh leurs répondît qu’il faut d’abord dire Bismillah avant chaque étape de la préparation puis réciter ‘’la Fatiha’’ et d’autres versets coraniques sur la poudre. De même pour la consommation,’’ il y a une litanie à réciter, elle donne un effet mystique au café et purifie le corps’’, déclare un client, entre les mains, un morceau de pain accompagné de sa tasse de café.