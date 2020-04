Le Cameroun reconnaît le rôle de l'armée dans la mort de civils

Mardi, un communiqué diffusé sur la radio d'État a déclaré que des soldats et des justiciers avaient pris d'assaut la base rebelle et découvert ensuite "que trois femmes et dix enfants avaient été tués" lors de la fusillade.



"Submergés par la panique, les trois soldats aidés par certains membres du groupe d'autodéfense ont tenté de cacher l'incident en mettant le feu", ajoute le communiqué.



Le président Biya a ordonné l'arrestation du sergent qui a mené le raid, ont indiqué des responsables.



Les troubles au Cameroun se sont concentrés dans le nord-ouest où la majorité de la population parle anglais en raison des liens avec la Grande-Bretagne datant de l'époque coloniale.



Les séparatistes ont dit avoir crée un Etat imaginaire qu'ils appellent "Ambazonia", mais le président Biya a qualifié ces groupes de "terroristes".