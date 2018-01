Le Cancer du sein et du col de l’utérus cause 10 millions de décès par an (Spécialiste)

Le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein continuent de faire ses ravages, si l’on se fie aux propos du Professeur Celestino Rodrigues Pereira, par ailleurs premier africain à intégrer le cercle fermé des 40 cytologues du monde. Selon lui, le monde enregistre plus de 15 millions de nouveaux cas de cancers du col de l’utérus et du sein, qui est responsables de 10 millions de décès par an.



Le Professeur Celestino Rodrigues Pereira a fait savoir qu’en Afrique subsaharienne, un million de nouveaux cas et 600.000 décès sont notés chaque année.



Le spécialiste reste convaincu que le développement du cancer du col de l’utérus est devenu un problème de santé publique. A cet effet, il recommande d’adopter aujourd’hui des mesures préventives, à travers un dépistage systématique des femmes.



Avec le dépistage précoce, souligne-t-il les légions précancéreuses sont très tôt détectées chez la patiente, qui pourra aussitôt bénéficier d’un traitement de chimiothérapie.



« Les causes du cancer du col de l’utérus proviennent souvent de la contraception, de l’hérédité, de la consommation de pilules et d’alcool, ainsi que du stress et des produits chimiques », a-t-il indiqué sur l'Aps.



Par ailleurs, le spécialiste a recommandé des consultations préventives, l’hygiène, une alimentation saine avec l’utilisation de plantes à vertu médicinale et alimentaire, telles que l’ail, le citron, les feuilles de baobab et le pain de singe, l’oignon, le jus de gingembre, le mil et le miel qui sont utiles contre le cancer